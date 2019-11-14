Фасады на ул. Советской очистят по швейцарской технологии

А арку между домами по Советской, 44 и Суворова, 35 строители разберут и соберут заново.

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Для ремонта фасадов домов на Большой Морской подрядчик применит швейцарское оборудование, чтобы вернуть стенам их натуральный цвет. Опробовать технологию так называемого «мягкого бластинга» собираются и при ремонте старинных зданий на Советской улице.

В этом здании сразу два главных фасада. Первый смотрит на одну из старейших школ, бывшее реальное училище, покровителем которого был брат Александра II. Другая сторона дома – на картине «Красный спуск». Полотно датируют 1956 годом. Время не пощадило стены, и потому Советская, 44 оказалась под прицелом у ремонтников. Когда они приступили к работам, на доме не хватало декоративных карнизов, а под краской скрывался инкерманский камень. Это его когда-то вывозили в Древний Рим, и использовали в Марселе. Жильцы дома просят не закрашивать цоколь, а вернуть ему натуральный цвет. Делать это подрядчик будет с помощью специального швейцарского оборудования.

«Мягкий бластер – это, образно говоря, пескоструй, но специальный. В Питере, например, им зачищают весь камень. И он настраивается так, что может с бумаги снять верхний слой, а нижний слой бумаги оставить, вопрос весь в настройке», – поясняет заместитель директора компании-подрядчика Владимир Погодин.

С помощью мягкого бластера проектировщики предлагают реанимировать и фасады Большой Морской, и стены третьей школы. А пока, компания, которая претендует на её ремонт в 2021-м году, взялась за реконструкцию арки между Советской, 44 и Суворова, 35. Декоративный элемент давно угрожал обрушиться. Из резервного фонда департамента городского хозяйства выделили средства, чтобы вместе с фасадами отремонтировать арку. Её разберут и соберут заново. Красная черепица, которая венчает конструкцию, также останется на месте.

Вопрос – где при реконструкции брать недостающие глиняные пластинки, решился, когда проектировщики поднялись на чердак. В советское время этот дом, как и арка, был укрыт красной черепицей. При ремонте крыши её заменили на шифер и оставили здесь. По счастливой случайности за полвека этот стройматериал так и не выбросили. Здесь даже сохранилось заводское клеймо.

Завершить обновление дома на Советской должны уже в конце месяца, потом этот же подрядчик будет участвовать в тендере на ремонт стен в доме на Суворова.

«Огромное количество школьников, родителей, гостей города, ежедневно ходит по этой лестнице. Мимо этой арки. Как сказал наш губернатор: нужно всё решать в комплексе. И он абсолютно прав», – считает житель дома №44 по улице Советской Владимир Плисс.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь