Федор Конюхов не долетел до Крыма

5 июля 2019     20
Федор Конюхов не долетел до Крыма

Знаменитого путешественника задержали в Ростовской области проблемы с документами: ему долго не давали вылететь с аэродрома у станицы Ольгинской.

В итоге Федор Конюхов около 6 часов вечера сел на аэродроме у станицы Гостагаевской недалеко от Анапы и прилетит в Евпаторию утром 6 июля, хотя изначально планировалось, что он совершит перелет на «Летающей Лаборатории» из Подмосковья в Крым за один световой день.

Вместе с Сергеем Рябчинским, президентом федерации планерного спорта России, они вылетели с аэродрома «Северка» в Московской области в 6:15 и уже к обеду преодолели половину пути – около тысячи километров. Сегодня вечером их готовились встречать в Евпатории, но в итоге полет над Керченским проливом перенесли на завтра.

Причиной задержки стали погодные условия и проблемы с оформлением полетных документов, сообщил ИА «Крыминформ» сын путешественника Оскар Конюхов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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