Фермеры Крыма смогут получить гранты до 4 млн рублей

С августа крымские фермеры смогут получить грант в размере от 3 до 4 миллионов рублей для старта своего бизнеса по региональному проекту создания системы поддержки фермеров, сообщила министр экономического развития республики Людмила Бланк информационному агентству ТАСС.

«Прием документов по грантам “Агростартап” и субсидиям сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках нацпроекта планируется начать с августа 2019 года», – сказала Бланк.

Аграрии смогут потратить грант на приобретение земли для выращивания сельхозкультур, на приобретение сельхоз техники, скота, на покупку посадочного материала.

Выдача грантов пройдёт в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.

Ранее севастопольский департамент сельского хозяйства Севастополя объявил начало приёма документов на оформление субсидий. Их предоставят аграриям для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями. А также на раскорчевку старых.

Источник: Вести.Севастополь