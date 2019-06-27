Фермеры Крыма смогут получить гранты до 4 млн рублей

27 июня 2019     11
Фермеры Крыма смогут получить гранты до 4 млн рублей

С августа крымские фермеры смогут получить грант в размере от 3 до 4 миллионов рублей для старта своего бизнеса по региональному проекту создания системы поддержки фермеров, сообщила министр экономического развития республики Людмила Бланк информационному агентству ТАСС.

«Прием документов по грантам “Агростартап” и субсидиям сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках нацпроекта планируется начать с августа 2019 года», – сказала Бланк.

Аграрии смогут потратить грант на приобретение земли для выращивания сельхозкультур, на приобретение сельхоз техники, скота, на покупку посадочного материала.

Выдача грантов пройдёт в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”.

Ранее севастопольский департамент сельского хозяйства Севастополя объявил начало приёма документов на оформление субсидий. Их предоставят аграриям для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями. А также на раскорчевку старых.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Фермеры Крыма смогут получить гранты до 4 млн рублей
Фермеры Крыма смогут получить гранты до 4 млн рублей

С августа крымские фермеры смогут получить грант в размере от 3 до 4 миллионов рублей для старта своего бизнеса по региональному …


Движение по улице Богдана Хмельницкого полностью откроют в течение недели
Движение по улице Богдана Хмельницкого полностью откроют в течение недели

Ремонт дороги по улице Богдана Хмельницкого завершат в течении недели, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг. «Сегодня завершается укладка верхнего …


На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Российский форвард Артемий Панарин, который 1 июля выйдет на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), посетил Нью-Йорк. globallookpress.com Во …


Перевозившего канабис мужчину задержали в Севастополе
Перевозившего канабис мужчину задержали в Севастополе

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 31-летнего мужчину, который вел автомобиль в состоянии наркотического опьянения и перевозил в нем свертки с канабисом, …


Вести Севастополь 27.06.2019
Вести Севастополь 27.06.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Правила на тротуарах. О безопасном переходе дороги теперь написано прямо под ногами. – Сложная полоса препятствий. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты