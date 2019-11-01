Фермеры Севастополя выставили свою продукцию на сельхозярмарке

Сегодня утром в Гагаринском районе открылась большая сельскохозяйственная ярмарка, куда сотни фермеров привезли свою продукцию. Павильоны были смонтированы на пустыре рядом с домом №29А по ул. Героев Бреста.
Цены там ниже, чем на других городских рынках. Ярмарка будет работать три дня – до вечера воскресенья с 7:00 до 18:00.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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