Фермеры Севастополя намерены собирать четыре урожая земляники в год

19 февраля 2020     11
Фермеры Севастополя намерены собирать четыре урожая земляники в год

Севастопольцы смогут есть свежую землянику до глубокой осени. Рассаду планируется высадить через десять дней, а собрать первый урожай – в мае.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Виктория Савицкая прошлым летом представила в департамент сельского хозяйства Севастополя свой бизнес-план и получила грант в полтора миллиона рублей. На эти деньги фермер взяла в аренду двадцать соток земли в бывшем колхозе имени Софьи Перовской и построила там три теплицы. Она хочет обеспечить Севастополь земляникой местного производства.

«Очень много импорта приходит из Турции, из Греции. Естественно, весь этот продукт, все эти ягоды обработаны. Мы, конечно, стараемся создавать здесь те условия, что никуда транспортировать и соответственно обрабатывать этот продукт не надо – мы надеемся вырастить экологически чистую ягоду», – рассказала управляющая крестьянско-фермерским хозяйством.

Десять с половиной тысяч саженцев будут высажены на следующей неделе в торф с перлитом – эта смесь помогает удерживать влагу, также в теплицах предусмотрен капельный полив. В фермерском хозяйстве рассчитывают, что смогут собирать четыре урожая ягод в год – с мая по ноябрь – и со временем выйдут на ежегодный объем в двадцать тонн.

Грантовый конкурс по отбору сельскохозяйственных проектов в этом году продолжится. Если в 2019-ом победителями стали 10 КФК, и им выдали по 1,5 млн рублей, то в 2020-ом сумма гранта вырастет уже до 2 млн рублей, но получат эти деньги только 6 хозяйств.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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