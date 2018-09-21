Фестиваль «Крымская подводная неделя»: состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии «Подводный мир»

В рамках фестиваля «Крымская подводная неделя» 15 сентября в Античном зале Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Подводный мир».

Российская национальная премия «Подводный мир» учреждена Конфедерацией подводной деятельности России (КПДР) и вручается при поддержке Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

Не случайно, что в 2018 году Премия вручалась в Севастополе, городе-герое на берегу Черного моря — месте, где живут и работают несколько лауреатов этого года.

Так в номинации «Работа по подводной археологии и военной истории» лауреатом Премии «Подводный мир» в 2018 году стал Отдел подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический». Руководитель отдела, кандидат физико-математических наук Андрей Букатов и техник отдела Вячеслав Варлагин в ходе церемонии также были награждены медалью «За вклад в подводную деятельность».

Сотрудники Херсонеского музея были удостоены премии за многолетнюю работу по изучению и сохранению подводного наследия, а также за подготовку и проведение выставки «Где волн понтийских не смолкает шум…». Данная выставка прошла в музее-заповеднике в декабре 2017 — феврале 2018 гг., ее посетило более 2000 человек, выставка получила множество положительных откликов, в том числе со стороны федеральных и местных средств массовой информации.

Отдел подводной археологии был создан в музее в 2012 году, в 2016-2017 гг. благодаря поддержке руководства страны, Министерства культуры Российской Федерации и вниманию со стороны руководства музея, удалось существенно улучшить материально-техническую базу отдела — впервые за годы работы приобрести необходимые для погружения костюмы и оборудование, маломерное судно, видеокамеры и пр. Одна из ключевых тем исследований отдела — «Гавани Херсонеса», направлена на изучение использования бухт Гераклейского полуострова в качестве гаваней полиса, а так же точной локализации места древнего порта в бухте Карантинная.

Президент Конфедерации подводной деятельности России Сергей Фазлуллин отметил высокий уровень выставки, которая, по его мнению, стала одной из лучших выставок по подводному наследию за последние 20 лет.

Директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова сообщила гостям церемонии, что по инициативе отдела подводной археологии и ряда подразделений музея ведется работа по рассмотрению различных вариантов создания постоянной экспозиции с рабочим названием «Херсонес и море», что совершенно логично в музее, рассказывающем об истории морского города. Выставка стала своеобразным прологом к постоянной экспозиции, дала возможность оценить содержание фондов и научные наработки музея по данной теме, помогла найти новых партнеров для реализации масштабного проекта.

Следует сказать, что Премии «Подводный мир» в 2018 году были удостоены также Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя (президент Геннадий Анатольевич Приходько) и севастополец, капитан 1 ранга в отставке, научный руководитель общественной организации «ЭПРОН-Клуб» Александр Васильевич Жбанов.