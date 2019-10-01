Фестиваль маунтинбайка пройдёт в Балаклаве

4-5 октября фестиваль «Балаклавские склоны» соберёт любителей маунтинбайка. В его рамках состоится финал Российской Эндуро Серии 2019.

Лучшие райдеры страны будут бороться на девяти различных участках в живописных окрестностях Балаклавы, частично используя Большую Севастопольскую Тропу. В финале спуск с горы Спилия завершится финишем на Балаклавской набережной. Там пройдёт торжественное награждение победителей Севастопольского этапа и итоговое, по результатам всей Российской Эндуро Серии сезона 2019 года.

Для зрителей организуют выставку «Возможности велотуризма Севастопольского региона», развлекательную программу с розыгрышем призов и выступлением музыкальных групп.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: balaklava.bike

Источник: Вести.Севастополь