Фестиваль молодого вина в Балаклаве собрал 20 тысяч гостей

Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль вина и урожая в Балаклаве. В этом году все события и локации праздника связала живая история – зрители прикоснулись к традиционной технологии производства напитка из ягод, попробовали аутентичные угощения из местных продуктов и на сытый желудок стали свидетелями экспрессивного итальянского пленэра.

Красный виноград пока ещё зреет на лозе. Белый уже в достаточной мере напитан солнцем. Ему и посвящён этот день – урожая и виноделия. Момент, которого все так долго ждали – кульминация праздника – это давка винограда. Ничего не поменялось в этой технологии за тысячи лет. Любой желающий мог попробовать себя в роли винодела.

Примерно так и выглядел бы этот праздник в XV веке. Генуэзцы, которые жили на склонах Балаклавских гор, запечатали бы янтарный сок по кувшинам и оставили на годы во мраке. А после – возвратились к своим ежедневным делам. Повар Адриано, например, продолжил бы готовить на живом огне лепёшки с сыром.

«Средневековая кухня в богатых домах мало чем отличалась от современной, – рассказывает реконструктор парка живой истории Андрей Замятин. – Специи были те же, привычные нам – розмарин, тимьян, чеснок. Оливковое масло использовали. Единственное отличие, что в домах победнее, попроще, не могли себе позволить чёрный перец. Они использовали горчицу».

Потомки генуэзцев, которых оживляют реконструкторы на площадке “Локо Чембали”, тоже здесь. Итальянцы устроили для себя крымский пленэр. Сеньор Кристиан Панкофф в творческом азарте будто выходит на связь со своими предками.

«Мне нравится рисовать картины большого формата. Здесь, в Крыму, я увидел пейзажи, очень близкие сердцу, такие же как у нас в Лигурии. Те же самые краски, те же самые виды», – говорит Кристиан Панкофф.

А вот севастопольская художница Юлия Иванисова в своём творчестве оттолкнулась от обратного. Знакомые пейзажи она пишет в жанре постимпрессионизма.

«Меня очень вдохновляет творчество Ван Гога, второй источник вдохновения – Крым, и мне очень захотелось это объединить в такую серию, как будто он жил здесь и творил. Вот как бы выглядели его работы», – представляет Юлия.

К такому же сложному и творческому синтезу стремятся крымские виноделы. В Севастополе десяток микроклиматических зон: в Балаклаве рождаются игристые сорта, в Родном – тонкие, элегантные, на Бельбеке мощные красные вина. В регионе действует дегустационная комиссия, которая определяет лучшие напитки, достойные звания защищённого наименования места происхождения, то есть высшей категории качества.

«Мы, виноделы, хотим иметь закон, направленный на отрасль, на виноградарство, виноделие, его развитие. Очень надеемся на поддержку государства, потому что это всё-таки инвестиции, – говорит Елена Костенко, директор агрофирмы “Золотая балка”. – До 80% новых посадок субсидируется, это очень хорошо. Но этого всё равно очень мало, развитие производственной базы всё равно идёт на деньги инвестора».

На сегодня благодаря федеральным и местным программам власти могут компенсировать до 80% затрат на закладку виноградников и до 90% – расходов на мелиорацию. В этом году в регионе запланировано обновить и высадить 510 гектаров винограда. Цифра рекордная, но как гласит поговорка, “лучшее вино закладывают не для себя, а для внуков”. И в этой отрасли сельского хозяйства отдачи от инвестиций следует ожидать только через годы труда.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин, Олесь Быков, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь