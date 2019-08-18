Фестиваль оперы и балета в Херсонесе объединил артистов 5 стран

В гала-концерте «Музыкальная Пушкиниана» участвовали дирижёр Фабио Мастранджело и артисты из Новой Зеландии, Италии, Бельгии, России.

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Виталию Ефанову выпала честь исполнять роль Сальери. Вжиться в образ завистника Моцарта оказалось сложно, ведь, как замечено в драме Пушкина: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

“Самое сложное – не переборщить со злом, не показать из себя монстра какого-то, всё-таки Сальери был очень разнообразный, умный, воспитанный человек”, -рассказывает о своей роли Виталий Ефанов, призёр международного конкурса Hans Gabor Belvedere в Вене.

Драматизма спектаклю добавляет ветер, от которого развиваются плащи персонажей, правда, петь на открытой сцене в такую погоду в разы сложнее, чем в зале.

“Когда большой исполнительский состав, очень много электроники, всё это нужно гармонизовать, и ветер привносит очень много! Самое главное, что это всегда непредсказуемо!” –делится впечатлениями главный дирижер Севастопольского государственного симфонического оркестра Владимир Ким.

Морской бриз оценили и артисты балета, которые открыли фестиваль «Спартаком” на музыку Арама Хачатуряна.

“Это лучшее, что может быть – работа на свежем воздухе, – улыбается исполнитель роли Спартака кубинец Осиэль Гюнео. – Когда во время исполнения партии становится тяжело, и вдруг на сцену дует морской ветер, открывается второе дыхание, и во время танца ты начинаешь чувствовать свободу, это потрясающе, это не сравнимо ни с чем”.

Осиэль Гюнео играет Спартака, а в роли императора Красса – Сергей Полунин. В Севастополь он приехал не только как танцовщик, но и как руководитель новой Академии хореографии. Закончить её строительство должны в 2022-м году на мысе Хрустальный, но уже сейчас педагоги Академии отобрали 20 детей для учёбы на подготовительном отделении – пока в арендованных танцевальных классах.

Над музыкой к “Спартаку” Арам Хачатурян работал во время Великой отечественной войны. Премьера балета состоялась в феврале 1954 года и стала настоящей сенсацией. Танцовщиков сравнивали с ожившими скульптурами с античных мозаик, танцевали они не на пуантах, а в сандалиях, чтобы не отходить от исторического сюжета.

Праздник классической музыки завершился накануне вечером, но уже известно, что следующий – четвёртый – фестиваль в Херсонесе посетит труппа Большого театра с балетом “Жизель”.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Екатерина Малунова, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь