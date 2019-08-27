Фестиваль танца "Терпсихора в Тавриде" пройдет в Херсонесе. Программа

Со 2 по 5 сентября в музее-заповеднике “Херсонес Таврический” пройдёт VIII межрегиональный фестиваль пластического танца и музыкального движения “Терпсихора в Тавриде”. В программа фестиваля – мастер-классы музыкантов и танцовщиков, выставки, а также показ спектаклей в Античном театре. Стоимость билета – 250 рублей.

Терпсихора в Тавриде

2 сентября

Византийский дворик

12:00 – 13:00 – открытие выставки художника Зои Шубиной “Приношение Херсонесу”

Интерактивная программа “Греческий орнамент в танце и слове” в исполнении музыканта Натальи Жаровой и студии “Гептахор”

16:00 – 17:00 – музыка и танцы эпохи Возрождения в исполнении ансамбля аутентичной музыки и хореографии Time of dance

18:30 – 19:30 – у Туманного колокола состоится игра на билах (плоских колоколах). Литературно-музыкальная композиция на стихи Максимилиана Волошина: выступление Натальи Жаровой и Ирины Сгибневой

3 сентября

10:30 – 11:30 – на берегу моря рядом с Базиликой 1935 года пройдёт мастер-класс по гармонической гимнастике для всех желающих эвритмиста Натальи Жаровой

Византийский дворик

14:00 – 17:00 – мастер-класс по мозаике “Солнце Херсонеса” для детей и взрослых руководителя Детской школы мозаики, художника, диакона Димитрия Котова. Запись по телефону: 8 (978) 811-19-20

17:00 – 17:30 – вокально-пластическое действо “Танец огня” на музыку М. де Фальи в исполнении студии “Гептахор” и творческого объединения “Лига музыки”

4 сентября

11:00 – 11:30 – на берег моря рядом с Базиликой 1935 года Танцы на берегу на музыку Ф. Шопена и других композиторов в исполнении студии “Гептахор”

Византийский дворик

15:30 – 16:00 – музыка и танцы эпохи Возрождения в исполнении ансамбля аутентичной музыки и хореографии Time of dance

16:00 – 17:00 – Лекция “Архаика в современном искусстве” художественного руководителя фестиваля Аиды Айламазян и художника, диакона Димитрия Котова

17:00 – 18:00 – в Византийском зале состоится концерт классический музыки “Да снидет ангел…”: вокальные произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и других русских композиторов в исполнении Любови Молиной (контральто), солистки Центра оперного пения Галины Вишневской, солистки Москонцерта и Валерии Петровой (фортепиано), доцента Российской академии музыки имени Гнесиных

18:30 – 19:30 – у Туманного колокола состоится игра на билах (плоских колоколах): выступление музыканта Натальи Жаровой

5 сентября

11:00 – 11:30 – на берега моря рядом с Базиликой 1935 года – танцы в исполнении студии “Айседора” и студии “Ветвь”

Античный театр

19:00 – 21:00 – балет “Небесные Дидоны” в исполнении ансамбля аутентичной музыки и хореографии Time of dance, постановка Натальи Кайдановской на музыку Ираиды Юсуповой

Вокально-пластическое действо “Шаги” на музыку И.С. Баха, В.А. Моцарта, П. Хиндемита в исполнении студии “Гептахор” и творческого объединения “Лига музыки”, постановка Аиды Айламазян

Стоимость билета – 250 рублей. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Материалы пресс-службы музея-заповедника “Херсонес Таврический”

Источник: Вести.Севастополь