Фестиваль театров танца «ART-бухта» стартовал в Севастополе

8 октября 2019     8
Фестиваль театров танца «ART-бухта» стартовал в Севастополе

Приглашение выступить на пяти главных сценах города приняли артисты самых разных жанров – от современного и народного танца до бального и классического.

Солисты крупнейших российских театров оперы и балета, в том числе японка Мари Ито и итальянец Марчелло Пелицциони 9-го октября покажут па-де-де из «Жизели», «Щелкунчика», «Лебединого озера». А уже сегодня свою программу под названием «Избранное» представил театр танца имени Вадима Елизарова.

14 октября фестиваль «ART-бухта» завершится гала-концертом, а всего за эту неделю Севастополь примет более 200 артистов. На их выступления продано более пяти тысяч билетов. Многие раскупили ещё за несколько месяцев до спектаклей. Организаторы «ART-бухты» не удивлены этому, ведь раньше на полуострове проводили фестивали драматических и детских театров, а вот театры танца из разных концов страны приезжают в Севастополь впервые.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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