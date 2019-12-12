Фестиваль ушу пройдёт в Севастополе

В соревнованиях примут участие дети 5-17 лет и взрослые старше 18. Фестиваль, организованный Федерацией ушу Севастополя при поддержке управления по делам молодёжи и спорта и Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, начнётся в 10:00 и завершится в 15:00.

Площадкой мероприятия станет зал «Спорт для всех» оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя по адресу: улица Павла Корчагина, 1а.

14 декабря в Севастополе состоится фестиваль ушу, в котором примут участие дети и взрослые.

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