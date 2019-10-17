Фестиваль экологии и современной культуры пройдёт в Крыму 18 и 19 октября

В предстоящие выходные состоится первый международный фестиваль современной культуры и экологии Алушта.Green.

Организаторы фестиваля хотят привлечь внимание крымчан и гостей полуострова к вопросам осознанного потребления и рассказать о них на языке современной культуры. Главной темой фестиваля в этом году станет Африка.

На несколько дней набережная Профессорского уголка Алушты превратится в творческую лабораторию, концертную площадку, карнавальную улицу, галерею, лекторий и танцевальную студию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь