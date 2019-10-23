Фильмы без сцен насилия – в Севастополе проходит кинофестиваль «Святой Владимир»

Фестиваль «Святой Владимир» собрал в Севастополе работы практически из всех кино- и телестудий страны. В студии «Вести ФМ» – президент и организатор международного фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» Алена Иваниченко и член жюри, актер театра и кино Кирилл Полухин. В беседе они подчеркнули, что главное требование к картинам фестиваля – духовность, в фильмах нет сцен насилия и эротики, а также ненормативной лексики. Алена Иваниченко рассказала о составе профессионального жюри и о фонде президентских грантов. Кирилл Полухин – о том, почему он считает главной в своей жизни роль в фильм «Иван» Алексея Германа.

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Источник: Вести.Севастополь