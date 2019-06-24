Финал конкурса «Грани таланта» прошел в Севастополе

Дате начала Великой Отечественной войны в Севастополе посвятили ежегодный детский фестиваль талантов. До финала дошло около 40 коллективов.

Почтить память героев и вспомнить, какой была жизнь до начала страшной войны. Это основная тематика конкурса. На фестивале “Грани таланта” звучат довоенные песни и стихи. На финальном гала-концерте участники представят свои лучшие номера.

«Очень хочется поднять конкурс “Грани таланта” не просто на российский уровень, но и международный. Конкурс в рамках наших задуманных планов весьма вписывается вообще в стратегию развития города», – говорит Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе.

30% от организационных сборов уходит на благотворительность. В прошлом году была оказана помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь