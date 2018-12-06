В Севастополе состоялся финальный этап Международного мобильного образовательного проекта «Полотно Победы»

На территории объектов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя – Мемориального комплекса «Сапун гора» и Культурно-выставочного центра – состоялся финальный этап Международного мобильного образовательного проекта «Полотно Победы». Организатором проекта является Московский педагогический государственный университет. Директор Музея Николая Мусиенко приветствовал участников проекта, отметил его важную роль в деле сохранения исторической памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Полотно Победы» проводился в этом году впервые и прошёл на территории 4 федеральных округов России, в 17 регионах, в 22 городах России и Беларуси. В рамках проекта в Керчи, Симферополе и Севастополе состоялся Международный мобильный образовательный форум «История – наука о будущем», в котором приняли участие представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и организаций, занимающихся сохранением истории. Также прошла культурно-просветительская акция «Голос памяти», состоящая из серии концертов участников проекта.

Каждая делегация участников форума, отправляясь из точки старта маршрута, везла с собой полотнище белой бязи размером 6 на 4 метра, на котором были написаны пожелания ветеранам, а также имена родственников, погибших на войне. В городах-участниках акции проходили церемонии возложения венков к Вечному огню, после чего полотнища торжественно передавали для дальнейшего движения проекта. Финалом второго этапа проекта стало соединение всех полотен в одно большое Полотно Победы размером 18 на 21 метр и общей площадью 378 кв. метров. Это полотно было торжественно развернуто на Мемориальном комплексе «Сапун-гора», а затем передано в дар Государственному музею героической обороны и освобождения Севастополя.

Начальник управления воспитательной работы и молодежной политики Московского педагогического государственного университета Арсен Кайгермазов подробно рассказал о мероприятии, отметив, что в нём участвовала молодёжь из вузов и патриотических клубов Беларуси и многих регионов России, в том числе из Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Чувашии и Сибири. Решение организаторов провести финал акции именно в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя Арсен Кайгермазов обосновал так: «У моего вуза есть девиз: «Верность традициям, открыт инновациям». Из сайта вашего Музея я понял, что вы выполняете большую работу по сохранению традиций, одновременно идя в ногу со временем».

Проект «Полотно Победы», по словам организаторов, призван консолидировать общественные силы, направленные на сохранение памяти о вкладе советского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне.