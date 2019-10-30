Финишная прямая: сквер на пр. Острякова готовят к открытию

Реконструкция сквера на проспекте Генерала Острякова подходит к концу. Завершить все работы там планируют в течение недели. В список городских территорий для благоустройства это общественное пространство попало по итогам голосования, проведённого среди жителей района в прошлом году.

К ремонтным работам в сквере подрядная организация приступила в начале лета. Строители заменили бордюрный камень, сделали тротуарную плитку, освещение, установили поливочную систему. Появилось дополнительное озеленение. Осталось установить урны и скамейки. До окончания работ в сквер выехала комиссия правительства города.

«Смотрим на предмет доступности для маломобильных групп, которые были обещаны нашим жителям, что они с тротуара, с остановочного комплекса могут спокойно переместиться к объекту здравоохранения, то есть минуя сквер, без всяких на то подручных средств, без всякой помощи», – объяснил Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

Это второй из пятнадцати скверов, которые должны были отремонтировать в этом году. Все общественные пространства планируют открыть до начала декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь