Фирма, которая готовит еду для пациентов горбольницы №5, не прошла проверку прокуратуры Севастополя

5 марта 2020     17
Фирма, которая готовит еду для пациентов горбольницы №5, не прошла проверку прокуратуры Севастополя

В ходе проверки ООО “Пеликан” представители прокуратуры города и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская выявили множественные нарушения санитарных норм и правил при производстве, хранении и транспортировке готовой продукции. 

Специалисты департамента сельского хозяйства отобрали пробы круп для проведения дальнейших лабораторных исследований.

Проверка прошла после обращения председателя одной из общественных организаций города. Из-за ремонта в пищеблоке больницы еду для пациентов готовит ООО «Пеликан». Стоимость контракта составляет 25 млн рублей.

Кроме того, будет дана оценка действиям работников горбольницы №5, которые должны контролировать исполнение условий заключенного контракта.

Служба информации «Вести – Севастополь» Видео прокуратуры города

Источник: Вести.Севастополь

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