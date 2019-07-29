ФК «Севастополь» и «ТСК-Таврия» будут бороться за суперкубок Крымского футбольного союза

29 июля 2019     16
ФК «Севастополь» и «ТСК-Таврия» будут бороться за суперкубок Крымского футбольного союза

Матч назначен на 10 августа. Он пройдет на поле спорткомплекса «Крымтеплица» в поселке Аграрное под Симферополем. Начало в 18 часов. Вход свободный, сообщает пресс-служба футбольного союза.

Номинальный хозяин поля будет определен путем жеребьевки, которая состоится 1 августа.

ФК «Севастополь» – действующий чемпион Премьер-лиги КФС и обладатель Кубка КФС-2018/2019. Симферопольская «ТСК-Таврия» – вице-чемпион Премьер-лиги КФС-2018/2019, так что матч обещает быть интересным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта sevsport.su

Источник: Вести.Севастополь

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