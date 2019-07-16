ФК «Севастополь» начал подготовку к новому футбольному сезону

16 июля 2019     28
ФК «Севастополь» начал подготовку к новому футбольному сезону

Действующий чемпион премьер-лиги КФС – ФК “Севастополь” – отправился на учебно-тренировочный сбор. В Новопавловке на стадионе “Скиф” команда продолжит подготовку к новому сезону.

Будущий чемпионат для севастопольцев будет непростым, отметил генеральный директор клуба Валерий Чалый. Футболистам предстоит подтвердить завоеванные титулы, отстоять их в играх с соперниками. Это уже второй этап подготовки и он продлится до 27 июля. Главный тренер ФК “Севастополь” Станислав Гудзикевич рассказал, что команда будет тренироваться дважды в день. На сборах к команде присоединится нападающий Игорь Рогованов.  Запланирован просмотр футболистов и несколько контрольных матчей. Ближайший из них – 19 июля в 17.00 на стадионе “Скиф”. Соперник нашей команды – “Крымтеплица”.  

 

Источник: Вести.Севастополь

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