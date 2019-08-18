ФК «Севастополь» начал с победы чемпионат Премьер-лиги КФС

18 августа 2019     17
ФК «Севастополь» начал с победы чемпионат Премьер-лиги КФС

Накануне вечером открылся новый сезон чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Для ФК «Севастополь» он начался с победы в стартовом поединке: 3:1. В матче с керченским «Океаном» севастопольцы все время вели в счете.  

После игры в раздевалку к футболистам зашел врио губернатора Михаил Развожаев.  Он решил лично поздравить команду с успешным началом сезона.

«Игра была красивая и динамичная! Отдельно хочу сказать о фан-секторе! Ребята, вы делаете большое дело! Поддерживаете команду на все 100%», – написал в своем Инстаграме Михаил Развожаев.

Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь

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