ФК «Севастополь» не подвел своих болельщиков в матче с «ТСК-Таврией»

3 ноября 2019     12
ФК «Севастополь» не подвел своих болельщиков в матче с «ТСК-Таврией»

В Севастополе завершился центральный поединок 12-го тура Крымского футбольного союза. ФК «Севастополь» бился с лидером чемпионата – симферопольской “ТСК-Таврией”. Болельщиков на трибунах было неожиданно много, несмотря на ветреную и довольно прохладную погоду.  Впрочем, матчи между “Севастополем” и “ТСК-Таврией” всегда вызывают огромный интерес. В чемпионатах под эгидой КФС севастопольцы и симферопольцы встречались 17 раз: 2 победы в активе “Севастополя”, 6 раз побеждали “таврийцы”, еще в девяти играх была зафиксирована ничья.

В первом тайме лидерство захватили севастопольцы. Евгению Прокопенко уже на 18-ой минуте удалось забить гол симферопольцам. Ответный гол не заставил себя долго ждать: через две минуты с подачи Захара Тарасенко мяч оказался уже в воротах «Севастополя».

Евгений Прокопенко снова пошел в атаку – и через 4 минуты удвоил счет. Но этот гол не засчитали, а Прокопенко удалили с поля за грубую игру. Вообще в этом матче судья очень часто показывал игрокам желтые карточки. После удаления Евгения игроки до 71-ой минуты играли вдесятером. 

За минуту до окончания первого тайма Редван Османов все-таки сумел забить «ТСК-Таврии» второй гол. Вторая половина игры началась с еще одного гола севастопольцев в исполнении Дмитрия Матвиенко. Он реализовал его с пенальти. 

Ближе к концу игры правую половину поля затянуло дымом: один из болельщиков бросил с трибуны файер. Тем не менее арбитры не стали останавливать игру. И уже под самый занавес матча Андрей Гайдаш послал второй мяч в ворота “Севастополя”, но повлиять на исход встречи это уже не могло. В итоге 3:2 в пользу команды города-героя. 

Сегодня в Керчи встретились местный «Океан» и «Крымтеплица». В нынешнем сезоне это вторая встреча команд. В матче первого круга между “Крымтеплицей” и “Океаном” была нулевая ничья.

Сегодняшняя игра окончилась со счетом 4:1 в пользу «Крымтеплицы». Первый гол на 45-ой минуте забил Владислав Алексин. Во втором тайме отличились Никита Васильев и Владимир Сычевой. На 83-ой минуте Илье Пшеничникову из «Керчи» удалось отправить один единственный мяч в ворота «Крымтеплицы». На последней минуте матча Редван Мемешев закрепил победу своей команды: забил «Океану» еще один гол.

В это же время бахчисарайский “Кызылташ” в родных стенах сыграл с ялтинским “Инкомспортом”. Счет 3:1. Этот матч начался с резкой атаки «Кызылташа» – Назим Эюпов распечатал ворота «Инкомспорта» уже на 2-ой минуте игры. И почти тут же счет удвоил Алексей Курилов. Прошло еще 9 минут, и в воротах ялтинцев оказался третий мяч, забитый Аметом Дугу. «Инкомспорт» усилил оборону, и бахчисарайцам больше не удалось поразить ворота, несмотря на обилие атак.

На 58-ой минуте Рамиль Гасанов, играющий за «Инкомспорт», благодаря пенальти, забил гол «Кызылташу». Ялтинцы занимают последнюю строчку турнирной таблицы, и этот матч не помог им подняться.

Днем в Феодосии местная команда «Фаворит – ВД Кафа» принимала ФК «Евпатория». С каким результатом окончился этот матч, можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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