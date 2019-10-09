ФК «Севастополь» обыграл «Кызылташ» из Бахчисарая

Игра завершилась победой севастопольцев со счётом 2:1.
Первый матч четвертьфинала ФК «Севастополь» сыграл на своём стадионе с ПФК «Кызылташ» из Бахчисарая. Хозяева открыли счёт на 30-й минуте игры. Автором мяча стал №21 Андрей Кива. Гол, ставший победным, на 58-й минуте забил №20 Ревдан Османов. В попытке сравнять счёт, на 82-й минуте у гостей отличился Антон Шевчук.
Ответные матчи состоятся 13 ноября 2019 года.
Результаты остальных матчей:
ПФК «Инкомспорт» – ФК «Фаворит – ВД Кафа» 2:1
ФК «Океан» – ФК «Евпатория» 3:3
ФК «Крымтеплица» – ФК «Гвардеец» 5:1
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь