ФК «Севастополь» обыграл «Кызылташ» из Бахчисарая

9 октября 2019     21
ФК «Севастополь» обыграл «Кызылташ» из Бахчисарая

Игра завершилась победой севастопольцев со счётом 2:1.

Первый матч четвертьфинала ФК «Севастополь» сыграл на своём стадионе с ПФК «Кызылташ» из Бахчисарая. Хозяева открыли счёт на 30-й минуте игры. Автором мяча стал №21 Андрей Кива. Гол, ставший победным, на 58-й минуте забил №20 Ревдан Османов. В попытке сравнять счёт, на 82-й минуте у гостей отличился Антон Шевчук.

Ответные матчи состоятся 13 ноября 2019 года.

Результаты остальных матчей:

ПФК «Инкомспорт» – ФК «Фаворит – ВД Кафа» 2:1

ФК «Океан» – ФК «Евпатория» 3:3

ФК «Крымтеплица» – ФК «Гвардеец» 5:1

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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