ФК «Севастополь» обыграл «Кызылташ» из Бахчисарая

Первый матч четвертьфинала ФК «Севастополь» сыграл на своём стадионе с ПФК «Кызылташ» из Бахчисарая. Хозяева открыли счёт на 30-й минуте игры. Автором мяча стал №21 Андрей Кива. Гол, ставший победным, на 58-й минуте забил №20 Ревдан Османов. В попытке сравнять счёт, на 82-й минуте у гостей отличился Антон Шевчук.

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