ФК «Севастополь» одержал победу над феодосийцами

В чемпионате Премьер-лиги евпаторийская команда отыграла 16 матчей, потерпев поражение всего в одном из них.

Следующая игра клуба состоится 21 марта на поле спортивного комплекса «Севастополь» с лидерами сезона ФК «Евпатория».

Игра закончилась со счетом 2:0. Оба гола забил в ворота соперника полузащитник Алексей Шебанов. В команде ФК «Севастополь» саранский футболист провел третью игру.

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