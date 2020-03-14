ФК «Севастополь» одержал победу над феодосийцами

Матч 17 тура чемпионата Премьер-лиги КФС между футбольной командой Севастополя и феодосийким клубом «Фаворит-ВД Кафа» окончился безоговорочной победой севастопольцев.
Игра закончилась со счетом 2:0. Оба гола забил в ворота соперника полузащитник Алексей Шебанов. В команде ФК «Севастополь» саранский футболист провел третью игру.
Следующая игра клуба состоится 21 марта на поле спортивного комплекса «Севастополь» с лидерами сезона ФК «Евпатория».
В чемпионате Премьер-лиги евпаторийская команда отыграла 16 матчей, потерпев поражение всего в одном из них.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ФК «Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь