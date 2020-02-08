ФК «Севастополь» одержал победу над «Кызылташем»

ФК «Севастополь» встретился с бахчисарайским «Кызылташем». Контрольный матч закончился победой команды Станислава Гудзикевича.
В начале второго тайма голы забили Виталий Мироненко и Александр Смирнов. А на 57-й минуте Анзор Шурдумов, из команды противника, забил мяч в собственные ворота.
Это уже третья победа «Севастополя» в рамках сбора. Повержены соперники из феодосийского клуба «Фаворит-ВД Кафа» и «Черноморца». Следующая игра состоится с керченской командой «Океан» 29 февраля.Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта fcsevastopol.ru
Источник: Вести.Севастополь