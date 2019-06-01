ФК "Севастополь" стал чемпионом премьер-лиги Крымского футбольного союза

1 июня 2019     19
ФК "Севастополь" стал чемпионом премьер-лиги Крымского футбольного союза

Футбольный клуб “Севастополь” стал чемпионом премьер лиги Крымского футбольного союза (КФС), сообщил корреспондент “Вести – Севастополь“.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя

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