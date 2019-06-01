ФК "Севастополь" стал чемпионом премьер-лиги Крымского футбольного союза

Футбольный клуб “Севастополь” стал чемпионом премьер лиги Крымского футбольного союза (КФС), сообщил корреспондент “Вести – Севастополь“.
Служба информации “Вести – Севастополь”
Источник: Вести Севастополя
Футбольный клуб “Севастополь” стал чемпионом премьер лиги Крымского футбольного союза (КФС), сообщил корреспондент “Вести – Севастополь“.
Служба информации “Вести – Севастополь”
Источник: Вести Севастополя
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Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе
Сотрудники полиции сняли с поезда «Москва — Воркута» футбольных фанатов, которых направлялись на станцию Шиес в Архангельской области. Об этом …
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Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
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