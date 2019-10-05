ФК «Севастополь» сыграл вничью на выезде

5 октября 2019     19
ФК «Севастополь» сыграл вничью на выезде

В субботу 5 октября прошли игры 8-го тура Чемпионата Премьер-лиги КФС.

Футбольный клуб «Севастополь» на выезде в Керчи сыграл с местным «Океаном» 1:1. Счёт на 35-й минуте открыли хозяева. Спустя ещё три минуты его сравнял севастополец Виталий Мироненко.

Симферопольская «Таврия» обыграла ПФК «Инкомспорт» из Ялты со счетом 3:1. ФК «Фаворит-ВД Кафа» на своём поле, в Феодосии, уступил бахчисарайскому «Кызылташу».

Позже остальных, в 18:00 в молодёжном встретятся ФК «Крымтеплица» и ФК «Евпатория»

После игр 8-го тура ФК «Севастополь» находится на третьем месте турнирной таблицы с 14 очками. Лидером вновь стала «Таврия» у неё 18 очков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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