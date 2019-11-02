Флагман флота «Артека» встретил в порту заместитель командующего ЧФ

2 ноября 2019     16
Флагман флота «Артека» встретил в порту заместитель командующего ЧФ

В субботу, 2 ноября, двухмачтовое учебное парусное судно вошло в гавань «Артека», сообщает пресс-служба международного детского центра.

Шхуна стала флагманом артековского флота. Имя для неё юные моряки придумают во время своего первого похода. Вместе с 1000 артековцев парусник встретил заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин.

«Люди, которые дали возможность шхуне войти в родную гавань, сделали очень большое дело не только для «Артека», но и для Черноморского флота. Уверен, что ребята, которые пройдут практику на шхуне, в будущем пополнят ряды моряков-черноморцев», – сказал он.

Парусник прошёл по внутренним водам через Азовское и Чёрное моря, и прибыла в пункт постоянного базирования. В честь события было дано три залпа из пушки XIX века, специально привезённой для этого в «Артек».

Судно было построено на верфи исторического судостроения «Варяг» в Петрозаводске. Возглавил его переход Александр Верховский, руководитель морских программ «Артека», капитан второго ранга запаса. По его словам, парусник спустили на воду 17 октября 2019 года. Ходовые испытания прошли на Онежском озере. Затем шхуна водным путём прошла 4 000 километров до «Артека».

В ближайшие месяцы артековцам предстоит провести завершающие отделочные работы. Уже в следующем году участники образовательной программы «Молодёжной морской лиги» отправятся в трёхдневный поход вдоль крымского побережья.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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