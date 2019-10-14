Флюорография в честь праздника – Севастополь отметил день здоровья легких

Севастополь присоединился ко Всемирному дню легочного здоровья. В честь этой даты в городском противотуберкулезном диспансере всем желающим делали флюорографию и спирометрию. Нужен был только паспорт. Проверить свои лёгкие изъявили желание в основном люди старшего возраста. Многие из них жаловались на одышку, и потому им дополнительно сделали кардиограмму.

«Обычно возрастные пациенты жалуются на то, что им трудно дышать, связывают свои проблемы с патологиями органов дыхания, но при нормальной спирографической картине у них выявили немало кардиологических патологий, и блокады сердца, и нарушения ритма, и нарушения по типу ишемии. Естественно этим пациентам даны направления на дообследования у терапевтов и кардиологов по месту жительства», – сообщил Андрей Вербицкий, главный врач Cевастопольского противотуберкулёзного диспансера.

В следующий раз врачи противотуберкулёзного диспансера планируют провести день здоровья лёгких в последнюю неделю ноября. Медики также отмечают, что хроническую обструктивную болезнь органов дыхания не всегда диагностируют вовремя, и измерение ёмкости легких как раз решает эту проблему.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь