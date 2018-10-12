Фонд «Моя История» помогает Херсонесу сохранить особо ценные издания архива и библиотеки XVI−XIX в.

В рамках реконструкции археологической зоны Херсонеса Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя История» и Патриарший совет по культуре профинансировали проект по сохранению сотни бесценных экспонатов и документов XVI−XIX в., хранящихся в архивах музея-заповедника. Музею выделен 1 млн рублей на оснащение депозитария специализированным оборудованием, в котором уже давно нуждаются фонды. Среди древних изданий, которые скоро лягут на полки обновленного фондохранилища: Библия XVI в. на древнегреческом языке; VIII том Истории Константинополя, изданный в 1685 году; I том Российской истории 1767 г., сочиненный Федором Эмином; История Геродотова от XIX в., представленная 3 и 4 книгами.

Финансовая инициатива Фонда «Моя история» обеспечит надлежащим хранением ценные и подверженные разрушению внешней среды экспонаты, упростит работу хранителей и держателей фондов, создаст благоприятные условия для систематизации, выставочной деятельности и доступности экспонатов ученым.

Новое оборудование фондохранилища полностью соответствует ГОСТам и требованиям музейного хранения, консервации и удобства использования.

Установка стеллажей, шкафов, картотек и драйверов в Херсонесе проходит уже сейчас и скоро новые места займут экспонаты, которые давно ждут своего часа, чтобы оказаться на выставках. Так благодаря сохранению носителей исторической информации фонд помогает продвижению знаний с помощью мультимедийных средств.

«Архивы Херсонеса являются богатейшим источником сведений об истории Крыма. Они, как любой музейный предмет нуждаются в бережном и ответственном хранении. Уникальность письменных памятников Херсонеса неоспорима. Именно поэтому Фонд принял участие в обеспечении фондохранилища современным оборудованием», – сообщил Председатель Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя История» Иван Есин.

Архивная коллекция музея-заповедника, являющаяся частью Архивного фонда Российской Федерации, представляет собой уникальное собрание документов, графических материалов и фотодокументов, подлежащих обязательному учету и хранению. В состав научно-архивного отдела входит научная библиотека − уникальное книжное собрание, включающее издания XVIII−XIX вв. В 2018 году библиотеке музея-заповедника исполнилось 125 лет. В библиотеке имеются полные собрания «Отчетов» и «Известий Императорской Археологической комиссии», «Известий Русского Археологического института в Константинополе», «Материалов по археологии России» и др.



О проекте реконструкции музея “Херсонес Таврический”

За несколько месяцев нынешнего года расчищена от завалов и зарослей сорняка огромная территория почти в 15 гектар. Вывезено более 300 тонн земли и мусора. Проведены археологические работы, масштаба которых долгие годы не знал Херсонес. Отреставрирован в соответствии с нормами сохранения памятников ключевой объект археологической экспозиции – фортификационное сооружение «Куртина-19». Для снижения нагрузки с древних построек, по согласованию с экспертами были возведены специальные деревянные настилы и дорожки.

Рядом с каждым из сохранившихся археологических памятников представлены мультимедийные экраны, в которых размещена информация о них и возможность визуально исследовать историю объекта в разные века существования.

Путь от возрожденного старинного входа в Херсонес посетители пройдут не только по истории Древней Корсуни, но по духовной истории человечества от античных времен до наших дней. И именно, это путешествие, возможно, будет самым интересным, самым захватывающим.

Духовные поиски человечества, его путь к познанию Вышей истины как нигде прослеживается именно здесь, в Херсонесе.

Посетители увидят несколько специально созданных для экспозиции видеофильмов. Десятки экранов и сенсорных киосков с увлекательными познавательными текстами и множеством иллюстраций, с 3D моделями и многими другими техническими новинками сделают путешествие по Херсонесу поистине незабываемым. А высказывания великих людей человечества от античных философов до наших современников, расположенные на специальных транспарантах, призовут нас задуматься о самом главном, о предназначении человека, о Боге.

Реконструкция музейного пространства и все работы проводились под эгидой Патриаршего совета по культуре Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».