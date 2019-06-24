Форум "Армия-2019". Программа мероприятий в Севастополе

24 июня 2019     10
Форум "Армия-2019"

С 28 по 30 июня в Севастополе пройдет международный военно-технический форум “Армия-2019”.

28 июня

10:00 – торжественное открытие форума “Армия – 2019” на пощади Нахимова.

11:00 – 19:00 – показ кораблей, вооружения, военной и спецтехники береговых войск флота, техники и вооружения других силовых структур и ведомств РФ на Морском вокзале.

29 июня 

9:00 – 18:00 – выступление творческих коллективов на аэродроме “Южный” по улице Отрадная, 12.

10:00 – 16:00 – показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники береговых войск флота, показательные выступления морских пехотинцев с демонстрацией приемов рукопашного боя.

11:00 – 19:00 – показ вооружения, военной и специальной техники береговых войск флота, техники и вооружения других силовых структур и ведомств РФ на площади Нахимова.

14:00 – 15:00 – показ боевых возможностей кораблей и подводных лодок Черноморского флота на рейде Севастопольской бухты.

30 июня

Мекензиевы горы

11:00 – 12:00 – военно-спортивная эстафета юнармейцев “Щит и меч”.

12:00 – 13:00 – военно-историческая реконструкция обороны 30 береговой башенной батареи.

13:00 – 14:00 – вождение боевых машин и бронетранспортеров БТР-82, состязания по стрельбе из пневматического оружия на приз командующего Черноморским флотом.

Материалы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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