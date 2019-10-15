Форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны» открылся в Севастополе

15 октября 2019     33
Форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны» открылся в Севастополе

Участники возложили цветы к братской могиле русских и французских солдат на Малаховом кургане.

15 октября в Севастополе открылся форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны». В мероприятии участвуют преподаватели российских и зарубежных вузов, а также представители Общественной палаты России, Дипломатической академии МИД РФ, общественных организаций, политологи и другие эксперты. Представители Швейцарии, Франции, Турции и других стран обсудят с российскими коллегами историю и геополитические перспективы Крыма.

В рамках форума в Константиновской батарее откроется фотовыставка «Крымская война глазами современников».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В ЛНР заявили об укреплении позиций украинских военных
В ЛНР заявили об укреплении позиций украинских военных

Украинские военные размещают бронетехнику вблизи участка разведения сил в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной …


На пляже в Севастополе провалился грузовик
На пляже в Севастополе провалился грузовик

В селе Андреевка (Севастополь) на набережной под землю провалился грузовой автомобиль. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. Они …


В Севастополе вырастит средняя зарплата
В Севастополе вырастит средняя зарплата

В правительстве Севастополя ожидают, что в ближайшие годы размер средней заработной платы в регионе будет увеличиваться. Конкретные показатели заложены в …


Форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны» открылся в Севастополе
Форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны» открылся в Севастополе

Участники возложили цветы к братской могиле русских и французских солдат на Малаховом кургане. 15 октября в Севастополе открылся форум «Мир …


Стало известно о планах США лишить Россию Северного морского пути
Стало известно о планах США лишить Россию Северного морского пути

Цель новой «Северной доктрины» США заключается в попытке лишить Россию права на Северный морской путь (СМП), считает сербский журналист Зоран …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты