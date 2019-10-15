Форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны» открылся в Севастополе

Участники возложили цветы к братской могиле русских и французских солдат на Малаховом кургане.

15 октября в Севастополе открылся форум «Мир спустя 165 лет после Крымской войны». В мероприятии участвуют преподаватели российских и зарубежных вузов, а также представители Общественной палаты России, Дипломатической академии МИД РФ, общественных организаций, политологи и другие эксперты. Представители Швейцарии, Франции, Турции и других стран обсудят с российскими коллегами историю и геополитические перспективы Крыма.

В рамках форума в Константиновской батарее откроется фотовыставка «Крымская война глазами современников».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь