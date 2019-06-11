Фотографии Исторического бульвара выставят на Малаховом кургане

В День России, 12 июня, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проведет акцию – фотосушку «Мой Исторический бульвар».

Участником акции может стать любой желающий, формат и размер фотографий не имеют значения. Единственное требование – на снимках разных лет, в том числе и из старых семейных альбомов, должен быть изображен любой уголок Исторического бульвара.

Так как сейчас на бульваре идет реконструкция, фотосушка пройдет на Малаховом кургане с 10 до 18 часов. Там на натянутые веревки, подобно сушащемуся белью, севастопольцы с помощью прищепок смогут прикрепить свои фотографии.

Приносить снимки можно как в бумажном, так и в электронном виде. Сотрудник кафе «У Малахова» распечатает фотографии с флешки или отсканирует оригинал. Все это бесплатно для всех участников фотосушки.

Служба информации “Вести Севастополь”

Фото с сайта fiesta.city

Источник: Вести Севастополя