Фото вслепую: как незрячему Александру Журавлеву удается путешествовать и снимать?

Сегодня международный день слепых. Александр Журавлев, житель Екатеринбурга, нашёл себя в спорте и творчестве после того, как потерял зрение.

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В Севастополе он без подготовки пробежал полумарафон. Но самое впечатляющее – это его увлечение фотографией.

Все эти годы он не хотел брать в руки трость – боялся показать другим свою особенность.

«До 11 лет я был абсолютно зрячим, – рассказывает Александр. – Обычный ушиб так сказался на мне: просто ударился, но через месяц я потерял зрение».

Но не так давно Александр Журавлев стал жить по-новому. Встреча с режиссером Иваном Сосниным и совместные съемки короткометражного фильма вдохновили жителя Екатеринбурга заняться фотографией.

Так начались путешествия, знакомства, работ накопилось достаточно, чтобы организовать авторскую выставку в Москве. Хотя для Александра – это не больше, чем хобби. Уральского фотографа привлекает спорт.

«Лыжами я занимался с детства, с девяти лет где-то до 11, пока не потерял зрение. Тогда я, конечно, перестал и встал на них уже через 18 лет – в 2016 году», – говорит Александр.

В Севастополе он уже второй раз: впервые преодолел дистанцию длиной в 27 км по Байдарской долине, бежал без подготовки. Сейчас он здесь проездом по дороге в Абхазию, где учится на психолога. Второе высшее – тоже способ измениться. Своим примером Александр хочет мотивировать других. 2% сохранившегося после травмы зрения – это, конечно, мало, но достаточно, чтобы различать цвета.

«Зеленый мне нравится, – говорит фотограф, – и голубой – это небо и море, очень нравится вот это ощущение, ну и желтый, оранжевый – это цвет солнца, цвет самой жизни».

С помощью фотографии он показывает мир тем, кто может видеть, но по тем или иным причинам не находит времени на путешествия. Поэтому в мечтах Александра – новые города и страны.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь