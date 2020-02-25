Фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» вернутся на Исторический бульвар в мае

Два отреставрированных фрагмента панорамы Франца Рубо привезут в Севастополь из Москвы в мае. Они станут частью экспозиции нового выставочного зала Военно-исторического музея-заповедника на Историческом бульваре.

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В год 165-летия обороны Севастополя в Музее-панораме «Бородинская битва» в Москве открылась выставка «Полковая святыня».

Всего два экспоната. Посетителям представили впервые отреставрированный фрагмент панорамы «Оборона Севастополя» художника Рубо и реликвию Крымской войны – икону Божьей Матери Печерской.

Два отреставрированных фрагмента панорамы Франца Рубо привезут в Севастополь из Москвы в мае, сообщил директор Военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко, Полотна будут выставлены в здании Панорамы.

Один день Крымской войны – 6 июня 1855 года. Тогда на Малаховом кургане Севастополя русская армия успешно отразила штурм 173-тысячной армии французов и англичан. Франц Рубо писал Панораму полвека спустя, но успел показать ее тем, кто на Малаховом кургане воевал – они одобрили. Сегодня Дмитрий Антонов показывает только что отреставрированный фрагмент знаменитого полотна Рубо, условно названый «Атака».

«Некоторое количество фрагментов непонятно откуда, они сейчас не стыкуются с нынешней панорамой. Этих кусков много, и они все интересны и оригинальны. В верхней части уже слева, вот эти фигуры часовых – они появились уже при нашей реставрации, их не было. И мелкой деталировки пейзажной и цветовой – её просто не было», – рассказывает директор Государственного научно-исследовательского института реставрации Дмитрий Антонов.

Тусклый серый цвет – вместо написанного Рубо, синего и голубого. Трещины, заломы, следы морской соли и пожара, все то, с чем пришлось воевать реставраторам сегодня – эхо Великой Отечественной.

В осажденном немцами Севастополе 25 июня 1942 года крыша Панорамы пылала, огонь съедал рукописное небо. Матросы и курсанты под обстрелом срезали куски полотна, укрывали одеялами. Эвакуировали Панораму вместе с тяжело ранеными на лидере эсминцев «Ташкент» в Новороссийск. Корабль в пути был атакован более 90 раз, защитников Севастополя – тех что изобразил Рубо, закрыли своими телами. Ценный груз, получивший более шести тысяч осколочных, был доставлен.

То, что осталось – художники-реставраторы восстанавливали, как могли, уже в Новосибирске в военном 1944 году. Затем, уже в 60-е части шедевра попали в музей-панораму «Бородинская битва», но только сегодня можно видеть его в тех цветах и с теми фигурами, что писал Рубо.

«В этом году, совместно с правительством Москвы, было принято решение отреставрировать эти фрагменты для того, чтобы экспонировать. Сейчас идут переговоры, о том, чтобы передать фрагменты в Севастополь», – говорит директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов.

Вторая реликвия Крымской войны после выставки в Москве отправится в Бурятию – в город Селенгинск. Икона Божьей Матери Печерской с простреляным навылет английской пулей ликом святого, принадлежала старейшему армейскому подразделению России – 41-му пехотному Селенгинскому полку.

«Полк находился в Севастополе практически все 390 дней осады и внес значительный вклад строительством Селенгинскго редута. Как известно из истории в севастопольской земле осталось 2811 солдат, то есть практически весь полк», – рассказала заместитель директора музея-панорамы «Бородинская битва» Виктория Павленко.

Особую храбрость селенгинцев отмечал и император Александр Второй – уже после Крымской. Икону же пехотинцы нашли в пещерном храме Инкермана во время одного из ключевых сражений с англичанами и французами на берегу речки Черной, в нескольких километрах от Севастополя, 24 октября 1854 года. Святыня из Инкермана особо почиталась пехотинцами, но, когда полк понес большие потери в сражениях, ее передали жителям Селенгинска.

«Узнав о таких больших потерях, которые несет полк, они дважды собирали деньги серебром для помощи раненым. И в благодарность за это, полк принял решение передать в дар жителям эту икону», – подчеркнула директор Национального музея республики Бурятия Татьяна Бороноева.

Селенгинский полк покинул Севастополь вместе с другими войсками в августе 1855 года. Британская пресса тогда писала – русские уходят с поля боя, но непобежденные. Мужество солдат, защищавших Севастополь, выдержало еще одно испытание – временем.

Ксения Егорова, Сергей Скоридов

Источник: Вести.Севастополь