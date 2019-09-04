Французский эксперт считает, что Крым уже не вернется в состав Украины

4 сентября 2019     39
Французский эксперт считает, что Крым уже не вернется в состав Украины

Директор парижского Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас в интервью немецкому изданию IPG Journal заявил, что Западу, если он хочет какого-то прогресса, придется пересмотреть свою политику в отношении России.

«Это просто парадокс какой-то, что сегодня наши отношения с Москвой хуже, чем во времена Советского Союза. Мы серьёзно расходимся во мнениях с Россией по Сирии и Украине, но соглашаемся с Москвой, когда речь заходит об Иране, – приводит слова Бонифаса Russia Today. – С точки зрения логики это может показаться парадоксом: наказывать Россию штрафными мерами за нелегальную аннексию Крыма, но при этом не вводить санкции против США и Великобритании за войну в Ираке 2003 года, которая также была нелегальной и повлекла за собой гораздо более катастрофические стратегические последствия».

Возвращение Крыма в состав Украины элементарно не может быть условием Запада для нормализации отношений с Российской Федерацией, считает директор парижского Института международных и стратегических отношений.

«К тому же население Крыма этого не хочет», — добавил французский эксперт.


Источник: Вести.Севастополь

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