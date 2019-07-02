Французское издание Agora Vox признало вклад России в развитие Крыма

Вышла статья Филиппа Хальфина «Пять лет спустя: как дела на Крымском полуострове». Автор отметил, что за пять лет пребывания под юрисдикцией России Крыму удалось справиться с нарушением транспортных связей, энергетической блокадой и экономической изоляцией.

В статье также идет речь о том, что за время украинского периода в Крыму не происходило больших изменений в инфраструктуре. Такие проекты, как мост через Керченский пролив, федеральная магистраль “Таврида”, новый терминал аэропорта Симферополя, энергетический мост Кубань – Крым, ТЭС в Симферополе и Балаклаве – все это достижения российского периода.

Доход бюджета полуострова увеличился почти в 3 раза. Финансирование социальной сферы Крыма – в 2,5 раза, образования – в 3, культуры – в 3,5, спорта – в 4, экологии – в 23 раза. Крым сохранил связи на внешнем рынке, несмотря на санкции. Только в прошлом году товарооборот составил 59 миллионов долларов. Главные зарубежные импортеры крымской продукции – Индия, Турция, Белоруссия и Украина. Промышленное производство в Крыму и Севастополе за 2014-2016 годы существенно выросло, пишет французское издание.

С туризмом на полуострове дела тоже идут вверх. В прошлом году в Крым прибыли 6,8 миллиона туристов. Туристический бум на полуострове теперь наблюдается не только летом, но и во время новогодних и майских праздников.

Анастасия Лазарева

Источник: Вести.Севастополь