Французское издание Agora Vox признало вклад России в развитие Крыма

2 июля 2019     25
Французское издание Agora Vox признало вклад России в развитие Крыма

Вышла статья Филиппа Хальфина «Пять лет спустя: как дела на Крымском полуострове». Автор отметил, что за пять лет пребывания под юрисдикцией России Крыму удалось справиться с нарушением транспортных связей, энергетической блокадой и экономической изоляцией.

В статье также идет речь о том, что за время украинского периода в Крыму не происходило больших изменений в инфраструктуре. Такие проекты, как мост через Керченский пролив, федеральная магистраль “Таврида”, новый терминал аэропорта Симферополя, энергетический мост Кубань – Крым, ТЭС в Симферополе и Балаклаве – все это достижения российского периода.  

Доход бюджета полуострова увеличился почти в 3 раза. Финансирование социальной сферы Крыма – в 2,5 раза, образования – в 3, культуры – в 3,5, спорта – в 4, экологии – в 23 раза. Крым сохранил связи на внешнем рынке, несмотря на санкции. Только в прошлом году товарооборот составил 59 миллионов долларов. Главные зарубежные импортеры крымской продукции Индия, Турция, Белоруссия и Украина. Промышленное производство в Крыму и Севастополе за 2014-2016 годы существенно выросло, пишет французское издание.

С туризмом на полуострове дела тоже идут вверх. В прошлом году в Крым прибыли 6,8 миллиона туристов. Туристический бум на полуострове теперь наблюдается не только летом, но и во время новогодних и майских праздников.

Анастасия Лазарева

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

«Нет централизованной стратегии»: как разведение сил в Станице Луганской может повлиять на ситуацию в Донбассе
«Нет централизованной стратегии»: как разведение сил в Станице Луганской может повлиять на ситуацию в Донбассе

Владимир Зеленский считает, что разведение сил ВСУ и ополчения самопровозглашённой ЛНР в Станице Луганской можно рассматривать как первый шаг к …


Турция может разместить С-400 на границы с Сирией и Северным Кипром
Турция может разместить С-400 на границы с Сирией и Северным Кипром

Анкара не исключает, что разместит системы С-400 у границы с Сирией и Северным Кипром. Об этом в интервью «Известиям» заявил …


Французское издание Agora Vox признало вклад России в развитие Крыма
Французское издание Agora Vox признало вклад России в развитие Крыма

Вышла статья Филиппа Хальфина «Пять лет спустя: как дела на Крымском полуострове». Автор отметил, что за пять лет пребывания под …


Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир. Об этом сообщает …


В Севастополе при Союзе журналистов появится «Литературный клуб»
В Севастополе при Союзе журналистов появится «Литературный клуб»

Многие севастопольские журналисты занимаются не только созданием материалов для своих СМИ, но также пишут стихи и прозу. В «Литературном клубе» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты