Фрегат «Адмирал Макаров» взял курс на Севастополь

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» возвращается из Средиземного моря в Севастополь.

Экипаж выполнил ряд задач. В их числе участие в «Русской неделе на Ионических островах», совместные учения с военно-морскими силами Алжира и Сирийской Арабской Республики.

В ходе тренировок были выполнены артиллерийские стрельбы, отработаны элементы совместного маневрирования кораблей. Но прежде чем вернуться в Севастополь, экипаж «Адмирала Макарова» проведёт ещё одну серию учений. В том числе по противовоздушной обороне, охране корабля на незащищённом рейде и взаимодействие с палубной авиацией.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь