Фрегат «Адмирал Макаров» с главной иконой ВМФ взял курс на остров Корфу

Сегодня утром в Севастополе торжественно проводили в дальний морской поход фрегат «Адмирал Макаров». На его борту находится командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, ему предстоит провести в Греции ряд деловых встреч.

Также в Грецию будет доставлена главная икона ВМФ с ликом Андрея Первозванного, которую в Севастополь привезли с Балтийского флота.

«Адмиралу Макарову» предстоит зайти в порты греческих островов Корфу и Видо – там пройдет общественный форум «Русская неделя на Ионических островах». Также в ее рамках проводятся дни памяти адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков.

Из Греции корабль отправится в Сирию – в пункт базирования средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в Тартусе. Туда же повезут и икону Святого апостола Андрея Первозванного.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь