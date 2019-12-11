Фрегат «Адмирал Эссен» впервые выполнил стрельбу ракетой «Калибр»

11 декабря 2019     4
Фрегат «Адмирал Эссен» впервые выполнил стрельбу ракетой «Калибр»

Ракета «Калибр», выпущенная с морского полигона, пролетела по сложной траектории порядка 140 морских миль (более 250 километров) и поразила цель на береговом полигоне. Точное попадание зафиксировали беспилотники.

Для обеспечения безопасности морская акватория, в которой проводился ракетный пуск, была закрыта для судоходства. Ее охраняли 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты и вертолёты морской авиации и ПВО.

Пуск ракеты с борта «Адмирала Эссена» был выполнен по плану боевой подготовки. Это вторая стрельба высокоточным комплексом «Калибр» в акватории Черного моря, выполненная новыми фрегатами. Первую ракету в августе 2018 года выпустил фрегат «Адмирал Григорович». Тогда он поразил надводную цель – имитатор корабля условного противника.

Комплексы «Калибр» зарекомендовали себя во время военной операции в Сирии – ракета, выпущенная из Каспийского моря, поразила базу боевиков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Видео Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь

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