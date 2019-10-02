ФСБ задержала двоих сотрудников «Севавтодора» за получение взятки

2 октября 2019     19
ФСБ задержала двоих сотрудников «Севавтодора» за получение взятки

Следственным комитетом по Республике Крым и городу Севастополю совместно с УФСБ региона возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника контрактного отдела и заместителя начальника по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор».

Следователи установили, что к начальнику контрактного отдела ГБУ обратился местный житель с предложением закупать запчасти для спецтехники у двух индивидуальных предпринимателей, интересы которых он представляет. Задержанный для получения взятки в размере 300 тысяч рублей вступил в сговор с замначальником по правовым вопросам. Должностные лица были задержаны после получения денег.

Следователи и сотрудники УФСБ совместно выявили ещё один эпизод получения взятки представителями «Севастопольского автодора» за аналогичные действия.

Замначальнику по правовым вопросам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, начальнику контрактного отдела – в виде подписки о невыезде, за содействие следствию. Расследование продолжается.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры провести тщательную проверку деятельности подведомственного учреждения ГБУ «Севастопольский автодор».

«Каждый чиновник должен понимать – работа в органах государственной власти или подведомственных учреждениях – это прежде всего служба. Любые попытки озолотиться за счет государства недопустимы и будут иметь тяжёлые последствия. Сегодня поручил тщательно проверить все закупки «Севавтодора». Хочу предупредить всех госслужащих – мы продолжим антикоррупционную кампанию как в Департаментах и управлениях, так и во всех подведомственных учреждениях», – заявил Михаил Развожаев.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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