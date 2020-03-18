ФСБ задержала подпольных оружейников из 16 регионов, включая Крым

Всего оперативники изъяли четыре пулемёта, 11 автоматов, семь пистолетов-пулемётов, 92 винтовки и ружья, 79 пистолетов и револьверов, два гранатомёта, 13 ручных гранат и порядка 8000 патронов, а также более семи килограммов взрывчатки и составные части оружия. Закрыты 10 подпольных мастерских, изъято оборудование для ремонта оружия и изготовления боеприпасов.

Жители Крыма, республик Коми и Саха, Забайкальского и Хабаровского края, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей восстанавливали боевые функции оружия и изготавливали боеприпасы, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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