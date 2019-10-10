ФСБ задержала участника украинской экстремистской организации, планировавшего теракт в Крыму

Возбуждено уголовное дело за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств. Следственные действия продолжаются.

Мужчина планировал совершить взрыв в одном из административных зданий полуострова. Известно, что он является приверженцем нацистской идеологии и членом украинской экстремистской организации.

В принадлежащем ему гараже найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и бутылки с зажигательной смесью, сообщает Центр общественных связей службы.

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