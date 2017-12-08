ФСБ передала «Херсонесу Таврическому» скифское золото

29 декабря 2017     60
ФСБ передала "Херсонесу Таврическому" скифское золото

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю передало в дар государственному историко-археологическому музею-заповеднику “Херсонес Таврический” 264 археологических предмета, представляющих большую культурно-историческую ценность.

В частности, переданы изготовленные в I веке н.э. в Северном Причерноморье золотое ожерелье с камнями и серьги, иные ювелирные украшения, античные статуэтки, монеты и предметы быта.

По словам начальника УФСБ Виктора Палагина, артефакты сотрудники спецслужбы изъяли у контрабандистов и “черных копателей” в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действи

“Мы приняли решение передать эти артефакты (музею-заповеднику — ред.) для того, чтобы в первую очередь они стали достоянием государства, ученых, чтобы они могли проводить исследования, и, самое главное, достоянием народа. Народ должен знать свое прошлое, без него нет будущего”, — отметил Палагин. Он уточнил, что “родина” находок — Центральная Азия, Аравийский полуостров и непосредственно Республика Крым и территория Севастополя.

В свою очередь директор “Херсонеса Таврического” Светлана Мельникова назвала передачу учреждению археологических предметов “историческим событием”. “Это для нас событие, которое остается в истории навсегда… Наша задача — в полном смысле слова дать сокровищам, которые мы получили, достойную музейную оправу… Все, что мы делаем, остается людям, потому что музей — это организация, которая хранит генетический код нации”, — подчеркнула она.

Мельникова призналась, что впервые за годы музейной практики столкнулась со столь щедрым даром. “Хотелось бы, чтобы это (передача ценностей — ред.) стало системой”, — пожелала она.

 
crimea.ria.ru

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