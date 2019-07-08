Футболистка из Севастополя взяла Кубок Европы

Марина Фёдорова приносит победу женской сборной страны по пляжному футболу второй раз подряд. Соревнования завершились накануне в Португалии.

4 забитых мяча за весь турнир и первый гол финальному противнику – сборной Испании. С результатом 3-2 Россия забрала кубок. Этим повторили ситуацию прошлого года – тогда встреча с испанскими спортсменками закончилась результатом 2:0 в пользу россиянок.

В прошлом году спортсменку из Любимовки признали лучшим в мире игроком в женский пляжный футбол.

Севастопольские спортсмены уже брали призы в континентальных соревнованиях – только за этот год в пауэрлифтинге и дзюдо.

фото cfu2015.com

Источник: Вести.Севастополь