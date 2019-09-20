Футболисты Севастополя и Крыма готовятся к матчам 6 тура чемпионата Премьер-лиги КФС

20 сентября 2019     15
Футболисты Севастополя и Крыма готовятся к матчам 6 тура чемпионата Премьер-лиги КФС

В субботу, 21 сентября, в Севастополе, Феодосии, Евпатории и Бахчисарайском районе будут сыграны матчи шестого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Тур откроется в 16:00 в Феодосии. Там «Фаворит-ВД Кафа» сыграет с керченским «Океаном». Обе команды находятся на нижних строчках турнирной таблицы, сообщает Андрей Черный, пресс-атташе КФС.

В это же время на поле спорткомплекса «Скиф» в Новопавловке «Кызылташ» из Бахчисарая встретится с молодежненской «Крымтеплицей». Эти команды соседи по турнирной таблице — «Крымтеплица» с 8-ю очками занимает четвертое место, а «Кызылташ» расположился на пятом. Статистика встреч бахчисарайцев и молодежненцев складывается не в пользу «Кызылташа»: из 8 матчей 7 раз побеждали «тепличники», и одна встреча завершилась с ничейным исходом.

В 17 часов ФК «Севастополь» на своем поле сыграет с ялтинским «Инкомспортом». В рамках чемпионатов под эгидой КФС «Севастополь» и «Инкомспорт» встречались 4 раза: каждая из команд имеет в своем активе по 2 победы.

Центральный матч тура пройдет в Евпатории, где местный клуб встретится с лидером чемпионата — симферопольской «ТСК-Таврией». На прошлой неделе после победы над «Севастополем» «ТСК-Таврия» возглавила турнирную таблицу. Евпаторийцы отстают от нее всего на 1 очко. В чемпионатах ПЛ КФС соперники провели между собой 16 встреч, в которых соблюдается полный паритет. По 7 раз побеждала каждая из команд, еще две игры победителя не выявили. Так что эта встреча обещает быть зрелищной. 

Все матчи 6-го тура будут транслироваться онлайн на официальном сайте Крымского футбольного союза.

Источник: Вести.Севастополь

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