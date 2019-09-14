Футболисты «Севастополя» проиграли «ТСК-Таврия» со счётом 1:2

Игра 5-го тура Премьер-лиги КФС прошла на стадионе «Фиолент» в Симферополе.

На 12-й минуте матча счёт открыл севастополец Дмитрий Матвиенко. Но инициативу быстро перехватили хозяева.

На 16-й минуте Вячеслав Чадов сравнял счёт. А на 27-й, его же дубль вывел «ТСК-Таврия» в лидеры. Во втором тайме счёт не изменился.

Арбитр матча Денис Кораблёв добавил четыре минуты игрового времени. На первой же, симферопольцы забили третий гол в ворота «Севастополя», но он не был засчитан из-за положения вне игры. По результатам встречи ФК «ТСК-Таврия» с 11 очками возглавляет турнирную таблицу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь