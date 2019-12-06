Футбольное поле на улице Сладкова откроют к весне

Футбольное поле на улице Сладкова в районе студенческого городка готово на 60%, но подрядчик получит дополнительное время на исполнение проекта.

С представителями фирмы на объекте пообщался глава департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. Реконструкция спортивного сооружения началась год назад. Сейчас рабочие возводят здания бытового назначения, благоустраивают территорию и прокладывают инженерные сети. И с подключением к городским коммуникациям возникли проблемы.

«Мы рассмотрим возможность короткого продления срока завершения работ по договору, чтобы сейчас не гнать подрядчика в шею и работы получить качественные, чтобы потом не переделывать. Работы до конца декабря выполнены не будут, но могу вам пообещать, что в первом квартале мы эти работы сдадим», – рассказал директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

В начале осени подрядчик предупреждал власти, что работы могут продлиться на 2-3 месяца дольше, чем предусмотрено контрактом. Это связано с изменениями в проекте. В целом он предусматривает футбольное поле с ограждениями, парковку и новую подпорную стену.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь