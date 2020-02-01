Футбольный клуб «Севастополь-2010» вошёл в десятку лучших на всероссийском турнире в Москве

1 февраля 2020     20
Футбольный клуб «Севастополь-2010» вошёл в десятку лучших на всероссийском турнире в Москве

Спортсмены детско-юношеского футбольного клуба «Севастополь-2010», под руководством тренера Александр Гуйганова, заняли седьмое место на Всероссийском футбольном турнире памяти заслуженного тренера России Михаила Горы среди игроков 2010 года рождения.

Чемпионат проходил в Москве, а организаторами его стали Фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и академия «Чертаново». В турнире приняли участие 20 команд из разных регионов России.

Сборная Крыма финишировала в соревнованиях на шестой позиции.

Мемориал Заслуженного тренера России М.В. Горы организован в память об одном из наиболее известных специалистов, работавших в детском футболе, сообщает интернет-портал «Крымский спорт».

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото «Крымский спорт»

Источник: Вести.Севастополь

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