Фёдор Конюхов завершил перелёт в Крым

6 июля 2019     26
Фёдор Конюхов завершил перелёт в Крым

Двухдневное путешествие завершилось в селе Великое под Евпаторией. 

Экспериментальный самолёт «Летающая лаборатория» приземлился на частном аэродроме. 

Два пилота – путешественник Фёдор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский – за два дня пути преодолели около 2000 километров от Москвы до Евпатории. 

Преодолев накануне маршрут Московская область (аэродром “Северка”) – Воронеж (Усмань) – Ростов-на-Дону (станица Ольгинская) – там их задержали проблемы с документами, – на ночь остановились в Краснодарском крае. Около 9 утра летательный аппарат стартовал с аэродрома Гостагаевский недалеко от Анапы. Преодолев Керченский пролив, сел  в Коктебеле для дозаправки. Там пришлось пережать град.

Главной целью путешествия был тест самолёта на солнечных батареях. В 2021 году Фёдор Конюхов планирует совершить кругосветное путешествие на более совершенной его модели, которая будет работать без остановок и перезарядки.

Источник: Вести.Севастополь

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