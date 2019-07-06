Фёдор Конюхов завершил перелёт в Крым

Двухдневное путешествие завершилось в селе Великое под Евпаторией.

Экспериментальный самолёт «Летающая лаборатория» приземлился на частном аэродроме.

Два пилота – путешественник Фёдор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский – за два дня пути преодолели около 2000 километров от Москвы до Евпатории.

Преодолев накануне маршрут Московская область (аэродром “Северка”) – Воронеж (Усмань) – Ростов-на-Дону (станица Ольгинская) – там их задержали проблемы с документами, – на ночь остановились в Краснодарском крае. Около 9 утра летательный аппарат стартовал с аэродрома Гостагаевский недалеко от Анапы. Преодолев Керченский пролив, сел в Коктебеле для дозаправки. Там пришлось пережать град.

Главной целью путешествия был тест самолёта на солнечных батареях. В 2021 году Фёдор Конюхов планирует совершить кругосветное путешествие на более совершенной его модели, которая будет работать без остановок и перезарядки.

Источник: Вести.Севастополь